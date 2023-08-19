При каких условиях могут мобилизовать забронированного работника, объяснил юрист Илья Шипко. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда могут мобилизовать забронированного работника

Юрист отметил, что официально забронированные лица без их личного согласия не могут мобилизовать на срок действия бронирования. Ведь согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" бронирование является официальным основанием для отсрочки от мобилизации во время действия военного положения.

Мобилизация возможна при аннулировании отсрочки. В частности, в ряде четко обозначенных случаев.

Прежде всего, это когда истекает срок действия бронирования. Во-вторых, в тех случаях, когда было ликвидировано то предприятие, которое бронировало своих работников или увольнение забронированного работника с предприятия, которое предоставляло бронирование. Также такими основаниями является выполнение предприятием мобилизационного задания или заказа,

– рассказал Шипко.

Также забронированный может быть мобилизован, если предприятие по той или иной причине потеряло статус критической инфраструктуры. Кроме перечисленных случаев, мобилизация забронированных лиц невозможна.

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