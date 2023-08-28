Украина воюет более полутора года, и в обществе начали активно обсуждать вопросы усиления мобилизации. Министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции сообщил, что у Украины достаточно мобилизационного ресурса, передает 24 Канал.

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Мобилизационного ресурса достаточно

По словам министра, пока нет необходимости усиливать мобилизацию. Он уточнил, что план мобилизации, утвержденный Верховной Радой, еще не выполнен.

Нам нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс,

– заявил Резников.

Также чиновник признал, что Украина несет потери. Есть как погибшие, так и раненые, которых в разы меньше, чем у россиян. Чтобы заменить их, прибегают к ротации подразделений.

Реформа ТЦК и ВВК

Объявлять дополнительную мобилизацию сейчас нельзя с правовой точки зрения. Ведь пока продолжаются проверки в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.

Сегодня идет обновление по обмену данными между реестрами и я думаю мы на осень выйдем на это. И для того, чтобы люди меньше стояли в очереди за справками, и чтобы и ТЦК понимали, кто из мобилизационного резерва доступен,

– подчеркнул Резников.

До октября 90% ТЦК планируют цифровизировать, чтобы упростить их работу и снизить очереди.

Будут ли призывать больше людей: что говорит Зеленский

Ранее президент Зеленский уже комментировал возможность дополнительной мобилизации. Он говорил о том, что военные просят его об этом. Впрочем, считает глава государства, чтобы рассматривать вопрос увеличения призыва – следует навести порядок в ТЦК и ВВК, органах, непосредственно отвечающих за мобилизацию.