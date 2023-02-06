Так, например, пропагандистские телеграмм-каналы распространяют видео, на котором работнику сервиса доставки еды вручают повестку. Это прокомментировали в Центре противодействия дезинформации Украины.

Важно Россия цинично "анонсировала" новые теракты в Краматорске

Также оккупанты утверждают, что в Украине таксистов и курьеров вызывают по адресу, где вместо заказа их ждут сотрудники военкоматов с повесткой.

На самом деле видео с вручением повестки курьеру – просто шутка, из которой пропагандисты сделали фейк. В описании к оригинальному видео указано, что оно "создано в развлекательных целях". Это обычное юмористическое постановление, которое пропагандисты выдают за реальность,

– отметили в Центре противодействия дезинформации Украины.

В Украине действительно проводится всеобщая мобилизация в рамках военного положения. В отличие от страны-агрессорки, украинских мужчин призывного возраста просят самих явиться в военкоматах, а не ловят на улицах.

Кроме того, мобилизованные украинцы обязательно должны пройти подготовку: сначала мужчина проходит базовый курс, а затем должен получить определенную военную специальность.

Главное о мобилизации в Украине