Так, до прикладу, пропагандистські телеграм-канали поширюють відео, на якому працівнику сервісу доставки їжі вручають повістку. Це прокоментували у Центрі протидії дезінформації України.
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Також окупанти стверджують, що в Україні таксистів і кур'єрів викликають за адресою, де замість замовлення на них чекають співробітники військкоматів з повісткою.
Насправді відео з врученням повістки кур'єру – просто жарт, з якого пропагандисти зробили фейк. В описі до оригінального відео зазначено, що воно "створене в розважальних цілях". Це – звичайна гумористична постанова, яку пропагандисти видають за реальність,
– наголосили у Центрі протидії дезінформації України.
В Україні дійсно проводиться загальна мобілізація у межах воєнного стану. На відміну від країни-агресорки, українських чоловіків призовного віку просять самих з'явитися у військкоматах, а не ловлять на вулицях.
Крім того, мобілізовані українці обов'язково мають пройти підготовку: спочатку людина проходить базовий курс, а потім має отримати певну військову спеціальність.
Головне про мобілізацію в Україні
- Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Верховна Рада вже найближчим часом знову продовжить строк воєнного стану в Україні. Наразі він діє до 19 лютого. Окрім воєнного стану, також продовжать загальну мобілізацію.
- В Україні триває загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають як повністю, так і обмежено придатні за станом здоров'я особи.