Так, до прикладу, пропагандистські телеграм-канали поширюють відео, на якому працівнику сервісу доставки їжі вручають повістку. Це прокоментували у Центрі протидії дезінформації України.

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Також окупанти стверджують, що в Україні таксистів і кур'єрів викликають за адресою, де замість замовлення на них чекають співробітники військкоматів з повісткою.

Насправді відео з врученням повістки кур'єру – просто жарт, з якого пропагандисти зробили фейк. В описі до оригінального відео зазначено, що воно "створене в розважальних цілях". Це – звичайна гумористична постанова, яку пропагандисти видають за реальність,

– наголосили у Центрі протидії дезінформації України.

В Україні дійсно проводиться загальна мобілізація у межах воєнного стану. На відміну від країни-агресорки, українських чоловіків призовного віку просять самих з'явитися у військкоматах, а не ловлять на вулицях.

Крім того, мобілізовані українці обов'язково мають пройти підготовку: спочатку людина проходить базовий курс, а потім має отримати певну військову спеціальність.

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