Как сообщили в оборонном ведомстве, в течение 8 – 14 июля почти миллион военнообязанных граждан обновили свои данные. И сделали они это с помощью приложения Минобороны "Резерв+", центров предоставления административных услуг и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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Сколько людей уже обновили свои данные

По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 8 по 14 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 995 224 граждан,

– говорится в сообщении.

Таким образом, целом, по состоянию на 14 июля 2024 года, количество обновлений достигло более 4 миллионов. В Минобороны напомнили, что обновить свои военно-учетные данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦПАУ.



Статистика обновления военно-учетных данных / Фото Министерства обороны Украины

Также это можно сделать, загрузив приложение "Резерв+" в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID. Напомним, что штрафы для тех, кто не обновит свои данные, могут составлять от 17 000 до 25 500 гривен в военное время.

К слову, нардеп Федор Вениславский рассказал, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не принимал никаких законодательных актов, которые бы позволили продлить срок обновления данных. Поэтому это следует сделать до 16 июля.