Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что позиция части украинцев относительно нежелания вступать в ряды ВСУ является ошибочной. Он отметил, что ни одна страна в истории не выиграла войну против большой армии только силами добровольцев.

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Почему важна мобилизация

Евгений Дикий отметил, что страна-агрессор не прекращает наращивать количество военных в своей армии. Это обусловливает необходимость увеличивать число мобилизованных и в Украине.

Важно донести, что выбор прост – или мобилизация, или оккупация. Если кто-то против мобилизации, то стоит быть готовым принимать российскую оккупацию,

– отметил ветеран российско-украинской войны.

Он подчеркнул, если бы россиянам удалось оккупировать украинские территории, то все мужчины призывного возраста были бы вынуждены вступить в армию врага и воевать в будущих войнах, которые начинала бы Россия. Евгений Дикий привел пример, что все мужчины на временно оккупированных территориях Украины вынуждены участвовать в войне на стороне страны-агрессора.