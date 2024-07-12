16 июля 2024 года завершается 60-дневный срок, предусмотренный новым законом о мобилизации на обновление данных. После этого будут действовать новые ограничения и штрафы для военнообязанных.

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Сколько военнообязанных находится в розыске

С начала полномасштабного вторжения ТЦК составили более 180 000 админпротоколов на нарушителей воинского учета. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны, предоставленные юристу Роману Лихачеву.

В 2022 году ТЦК подали около 21 300 заявлений об уголовных правонарушениях на военнообязанных, больше всего – во Львовской области. Это 15 800 заявлений. В 2023 – 2024 годах ТЦК подали 20 870 таких заявлений. Больше всего также на Львовщине – около 8 600.

По словам юриста Романа Лихачева, в Украине есть около 5 – 6 миллионов людей, пригодных для прохождения службы

Если оштрафовать такое количество людей даже по одному разу, то надо будет десятки, если не сотни лет,

– объясняет он.

С начала 2024 года за нарушение правил воинского учета ТЦК передали для принудительного взыскания с должников 11 798 штрафов. Стоит отметить, что это больше, чем за весь 2023 год, когда было принудительно взыскано 10 337 таких штрафов.

К слову, с 17 июля ТЦК будет направлять по почте повестки военнообязанным, которые не обновили данные. Их будут присылать заказным письмом.