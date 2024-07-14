Ветеран російсько-української війни Євген Дикий розповів 24 Каналу, що позиція частини українців щодо небажання вступати до лав ЗСУ є помилковою. Він зазначив, що жодна країна в історії не виграла війну проти великої армії лише силами добровольців.

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Чому важлива мобілізація

Євген Дикий наголосив, що країна-агресорка не припиняє нарощувати кількість військових у своїй армії. Це зумовлює потребу збільшувати число мобілізованих і в Україні.

Важливо донести, що вибір простий – або мобілізація, або окупація. Якщо хтось проти мобілізації, то варто бути готовим приймати російську окупацію,

– зауважив ветеран російсько-української війни.

Він підкреслив, якби росіянам вдалось окупувати українські території, то всі чоловіки призовного віку були б змушені вступити до армії ворога та воювати у майбутніх війнах, які розпочинала б Росія. Євген Дикий навів приклад, що всі чоловіки на тимчасово окупованих територіях України змушені брати участь у війні на боці країни-агресорки.