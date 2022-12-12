Также недавно украинским защитникам разрешили брать отпуск. Подробнее о сроках службы и разрешении на отдых – читайте в материале 24 канала.

Важно Альтернативная служба в Украине: действует ли она во время войны и кто ее может пройти

Сколько длится военная служба

Для представителей офицерского состава, служащих по призыву – 18 месяцев,

для военнослужащих, призванных во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации,

для военных резервистов, призванных во время особого периода – на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего ВСУ.

Сколько должны служить контрактники

Служба контрактников имеет такие сроки:

Для лиц рядового состава – 3 года,

для лиц сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет.

Отпуска для защитников во время военного положения

Недавно в Украине разрешили в особый период во время военного положения брать военным отпуска. Так, нашим защитникам могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

Отпуск может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Напомним, что Верховная Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине. Она продлится до 19 февраля 2023 года.