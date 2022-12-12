Також нещодавно українським захисникам дозволили брати відпустку. Детальніше про строки служби та дозвіл на відпочинок – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Альтернативна служба в Україні: чи діє вона під час війни та хто її може пройти

Скільки триває військова служба

Для представників офіцерського складу, які служать за призовом – 18 місяців,

для військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію,

для військових резервістів, яких призвали під час особливого періоду – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача ЗСУ.

Скільки мають служити контрактники

Служба контрактників має такі строки:

Для осіб рядового складу – 3 роки,

для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років.

Відпустки для захисників під час воєнного стану

Нещодавно в Україні дозволили в особливий період під час дії воєнного стану брати військовим відпустки. Так, нашим захисника можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Відпустка може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Вона триватиме до 19 лютого 2023 року.