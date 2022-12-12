Альтернативою можна скористатися під час призову на строкову військову службу. Детальніше про це розповість 24 канал.

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Що таке альтернативна служба

Альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби для виконання обов’язку перед суспільством. Про це йдеться у Законі "Про альтернативну (невійськову) службу".

Такий вид служби не передбачає військової підготовки та використання зброї.

Альтернативну службу проходять на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Зверніть увагу! Строк альтернативної служби є більшим за строк строкової у 1,5 раза.

Рада продовжила строк дії воєнного стану

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Мовиться про 90 діб. Вона триватиме до 19 лютого 2023 року. "За" віддали свої голоси 294 та 297 нардепів відповідно.