Некоторые болезни ограничивают эффективное выполнение боевых задач. Последний раз перечень болезней, с которыми не берут в армию, обновляли 18 августа 2023 года в приказе №490 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", передает 24 Канал.
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Общий список болезней, которые освобождают от призыва
Общий список болезней:
- активный туберкулёз легких с выделением микобактерий и/или при наличии распада легочной ткани;
- тяжёлые формы вирусных гепатитов;
- ВИЧ-болезнь с IV клинической стадией, с иммунной декомпенсацией;
- новообразования – некоторые типы онкозаболеваний попадают под полную непригодность;
- болезни крови и кроветворных органов;
- нарушения эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ, их последствия;
- расстройства психики и поведения;
- болезни нервной системы;
- болезни глаза и придаточного аппарата;
- болезни уха;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- болезни мочеполовой системы;
- пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;
- тяжёлые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.д. со значительным нарушением функций. Отравления и другие последствия действия внешних причин.
Далее более подробные списки болезней по их типам.
Болезни глаза, уха и придаточного аппарата
Непригодными к военной службе считаются люди, у которых есть:
- выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужной оболочки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
- остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоту;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Не подлежат призыву также лица с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.
Новообразования (опухоли)
При наличии таких типов новообразований, военнообязанный освобождается от призыва:
- первичные и вторичные злокачественные опухоли всех локализаций с метастазами, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;
- злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, которые быстро и медленно прогрессируют: лимфогранулематоз; неходжкинская лимфома; злокачественные лимфопролиферативные болезни; множественная миелома; различные виды лейкозов и т.д., со значительными изменениями;
- доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.
Различные формы онкологии также требуют индивидуального определения. Больной может быть определен как временно или полностью непригодный.
Болезни крови и кроветворных органов
Освобождение от службы получают лица с быстро прогрессирующими заболеваниями, значительно нарушающими функции:
- анемией, нарушением свертываемости крови;
- геморрагическими состояниями;
- другими болезнями крови.
- Также не подлежат призыву пациенты с нарушениями задействования иммунного механизма.
- Болезни эндокринной системы, нарушение питания и обмена веществ, их последствия
- Непригодными считаются люди с болезнями со значительными нарушениями функций:
- болезни щитовидной железы;
- все типы сахарного диабета;
- нарушения других эндокринных желез.
- В этом же списке нарушения обмена веществ, в частности все виды ожирения со значительными нарушениями функций.
Расстройства психики и поведения
Непригодными к военной службе являются лица с:
- резко выраженными стойкими психическими расстройствами;
- расстройствами психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя, наркотиков и т.д. (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);
- шизофренией, шизотипическими и бредовыми расстройствами, аффективными расстройствами с часто повторяющимися фазами;
- невротическими расстройствами с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;
- с резко выраженными поведенческими расстройствами со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;
Глубокая или тяжелая умственная отсталость также есть в этом списке.
Болезни системы кровообращения
Непригодными к военной службе считают лиц:
- с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
- с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;
- с гипертонической болезнью III стадии;
- с цереброваскулярными болезнями (например, инфарктом головного мозга или инсультом, со значительными нарушениями функций).
Не подлежат призыву в частности с болезнями артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов: атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.д. со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Болезни нервной системы
В этом списке болезней, освобождающих от мобилизации:
- воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций);
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.
Сюда же входят болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций, быстро прогрессирующие.
Болезни глаза, уха и придаточного аппарата
С воинского учета исключают, если есть:
- выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужной оболочки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
- остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоту;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Не подлежат призыву также лица с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.
Болезни органов дыхания
От мобилизации освобождаются люди с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания, а также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.
Болезни органов пищеварения
Непригодными к военной службе считаются люди, у которых есть:
- челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
- болезни печени со значительными нарушениями функций.
Грыжи со значительными нарушениями функций – также в этом списке.
Болезни кожи и подкожной клетчатки
С воинского учета исключают больных с атопическим дерматитом с распространенной лихенификацией кожного покрова, герпетиформным дерматитом, обычной пузырчаткой.
Если есть другие кожные заболевания, то военнообязанного признают временно непригодным.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Больные артропатией, с болезнями суставов и позвоночника, приобретенными деформациями и дефектами пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций считаются непригодными к военной службе.
Также исключают с воинского учета в случае двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.
Болезни мочеполовой системы
К военной службе не привлекают людей с болезнями почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.
Женщин признают непригодными при воспалительных заболеваниях органов малого таза и невоспалительных заболеваниях половых органов со значительными нарушениями функций.
Кого уже берут в армию после внесенных изменений
В этом же приказе указано, какие болезни не освобождают от мобилизации по новому списку.
Людей со следующими заболеваниями могут мобилизовать:
- клинически вылеченный туберкулез;
- вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций – все формы гепатитов;
- бессимптомный ВИЧ;
- медленно прогрессирующие и непрогрессирующие заболевания с незначительными нарушениями функций болезни крови (анемия, нарушение свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки);
- болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций - болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;
- легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики - деменция, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;
- невротические болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях (навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия);
- медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия);
- эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии (мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна).
Список болезней, что временно освобождали от мобилизации, не изменился.