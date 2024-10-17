Деякі хвороби обмежують ефективне виконання бойових завдань. Востаннє перелік хвороб, з якими не беруть до війська, оновлювали 18 серпня 2023 року в наказі №490 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", передає 24 Канал.

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Загальний список хвороб, які звільняють від призову

Загальний список хвороб:

активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та/aбо за наявності розпаду легеневої тканини;

важкі форми вірусних гепатитів;

ВІЛ-хвороба з IV клінічною стадією, з імунною декомпенсацією;

новоутворення – деякі типи онкозахворювань потрапляють під повну непридатність;

хвороби крові та кровотворних органів;

порушення ендокринної системи, харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки;

розлади психіки та поведінки;

хвороби нервової системи;

хвороби ока та придаткового апарату;

хвороби вуха;

хвороби системи кровообігу;

хвороби органів дихання;

хвороби органів травлення;

хвороби шкіри та підшкірної клітковини;

хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини;

хвороби сечостатевої системи;

вади розвитку, деформації та хромосомні порушення;

тяжкі травми голови і шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій. Отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.

Далі детальніші списки хвороб за їх типами.

Хвороби ока, вуха та придаткового апарату

Непридатними до військової служби вважаються люди, у яких є:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби склери, рогівки: рубці та помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

усі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більш як 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більш як 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Не підлягають призову також особи з повною глухотою на обидва вуха і глухонемотою.

Новоутворення (пухлини)

За наявності таких типів новоутворень, військовозобов’язаний звільняється від призову:

первинні та вторинні злоякісні пухлини всіх локалізацій із метастазами, які неможливо видалити за допомогою радикального хірургічного лікування;

злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин, які швидко та повільно прогресують: лімфогранулематоз; неходжкінська лімфома; злоякісні лімфопроліферативні хвороби; множинна мієлома; різні види лейкозів тощо, зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій із великими порушеннями функцій.

Різні форми онкології також вимагають індивідуального визначення. Хворий може бути визначений як тимчасово або повністю непридатний.

Хвороби крові та кровотворних органів

Звільнення від служби отримують особи зі швидко прогресуючими захворюваннями, що значно порушують функції:

анемією, порушенням згортання крові;

геморагічними станами;

іншими хворобами крові.

Також не підлягають призову пацієнти з порушеннями залучення імунного механізму.

Хвороби ендокринної системи, порушення харчування та обміну речовин, їх наслідки

Непридатними вважаються люди з хворобами зі значними порушеннями функцій:

хвороби щитоподібної залози;

усі типи цукрового діабету;

порушення інших ендокринних залоз.

У цьому ж списку порушення обміну речовин, зокрема всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій.

Розлади психіки та поведінки

Непридатними до військової служби є особи з:

різко вираженими стійкими психічними розладами;

розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю, наркотиків тощо (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);

шизофренією, шизотиповими та маячними розладами, афективними розладами з часто повторюваними фазами;

невротичними розладами з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

з різко вираженими поведінковими розладами зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

Глибока або важка розумова відсталість також є у цьому списку.

Хвороби системи кровообігу

Непридатними до військової служби вважають осіб:

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії за некоронагенних захворювань серця;

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

із гіпертонічною хворобою III стадії;

із цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфарктом головного мозку або інсультом, зі значними порушеннями функцій).

Не підлягають призову зокрема з хворобами артерій і капілярів, вен, лімфатичних вузлів: атеросклерози, тромбози, варикози тощо зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби нервової системи

У цьому списку хвороб, що звільняють від мобілізації:

запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес, які швидко прогресують і мають значні порушення функцій);

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

Сюди ж входять хвороби периферичної нервової системи зі значними порушеннями функцій, що швидко прогресують.

Хвороби ока, вуха та придаткового апарату

З військового обліку виключають, якщо є:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби склери, рогівки: рубці та помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

усі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більш як 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більш як 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Не підлягають призову також особи з повною глухотою на обидва вуха і глухонемотою.

Хвороби органів дихання

Від мобілізації звяльняються люди з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легенів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання, а також хворі на важку персистувальну бронхіальну астму.

Хвороби органів травлення

Непридатними до військової служби вважаються люди, у яких є:

щелепно-лицьові аномалії, окрім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовленнєвої функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Грижі зі значними порушеннями функцій – також у цьому списку.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

З військового обліку виключають хворих з атопічним дерматитом із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, герпетиформним дерматитом, звичайною пухирчаткою.

Якщо є інші шкірні захворювання, то військовозобов'язаного визнають тимчасово непридатним.

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

Хворі на артропатію, з хворобами суглобів і хребта, набутими деформаціями та дефектами пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій вважаються непридатними до військової служби.

Також виключають з військового обліку у разі двосторонніх ампутацій верхніх чи нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи

До військової служби не залучають людей з хворобами нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.

Жінок визнають непридатними при запальних захворюваннях органів малого таза та незапальних захворюваннях статевих органів зі значними порушеннями функцій.

Кого вже беруть в армію після внесених змін

У цьому ж наказі зазначено, які хвороби не звільняють від мобілізації за новим списком.

Людей з наступними захворюваннями можуть мобілізувати:

клінічно вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначним порушенням функцій – усі форми гепатитів;

безсимптомний ВІЛ;

повільно прогресуючі та непрогресуючі захворювання з незначними порушеннями функцій хвороби крові (анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки);

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій — хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз;

легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки — деменція, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку;

невротичні хвороби, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади за помірно виражених, короткострокових проявів (нав'язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія);

повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи (наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія);

епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії (мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну).

Список хвороб, що тимчасово звільняли від мобілізації, не змінився.