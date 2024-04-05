Заместитель командира легендарной бригады "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина" заявил, что ситуация в стране сейчас такая, что быть в стороне от войны нельзя.

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"Я видел разных людей"

Военнослужащий рассказал о своем опыте общения с новобранцами. С 2014 года в тогдашнее подразделение "Азов" (ныне – бригада) приходили служить разные люди. Это военные и гражданские. С боевым опытом и без. Искатели приключений, авантюристы, маменькины сынки. Философы-богословы или хулиганы.

Каждый из них имел свою мотивацию и правду, отмечает "Калина". Паламар считает, что главное – уважать человека, его свободу выбора. Каждый должен иметь право прийти в "Азов" или выбрать другое подразделение.

Выше я писал о том, что у каждого есть своя причина, свой выбор. Является ли такой причиной мобилизация? Считаю, что да. Она является своеобразным толчком к действиям. Пришла повестка, или скоро придет, а играть в лотерею ты не хочешь – Выбирай! Сделай свой выбор!,

– призвал военный.

Ранее офицер управления "Азова" Дмитрий Андрющенко заявил, что многие мужчины боятся мобилизации из-за нехватки информации. Они имеют ложные представления о том, что после получения боевой повестки, их сразу бросят в окопы. Поэтому власть должна разъяснять людям правду. Кроме того, офицер считает важным учитывать навыки и умения каждого призывника при выборе ему военной профессии.

Напомним, что в Украине запустили проект рекрутинга, который позволяет мужчинам самостоятельно выбрать военную профессию.

Нужна ли мобилизация полмиллиона

3 апреля во время пресс-конференции с президентом Финляндии Стуббом Владимир Зеленский высказался о мобилизации.

Он заявил, что сейчас нет необходимости в призыве полмиллиона человек. По его словам Главком Александр Сырский провел аудит и нашел ресурс в Вооруженных силах. Речь идет о тех военных, которые были призваны, однако участия в боевых действиях не принимали.

Ранее в Офисе президента заявляли, что из одного миллиона уже мобилизованных воевали только 200 – 300 тысяч человек.