8 марта, 09:26
В Украине создали единый цифровой реестр военных: как он изменит мобилизацию

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • В Украине создали единый государственный цифровой реестр военнослужащих для централизации и автоматизации воинского учета.
  • Реестр уменьшит бумажную бюрократию, ускорит доступ к социальным выплатам и услугам, и усилит защиту персональной информации.

В Украине создали единый государственный цифровой реестр военнослужащих. Он должен объединить все данные о военных и автоматизировать процесс воинского учета.

Благодаря этому часть процедур во время мобилизации и получения услуг станет быстрее и менее бюрократической. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Что известно о едином цифровом реестре военных?

Кабинет Министров Украины утвердил порядок ведения Государственного реестра военнослужащих – единого цифрового источника данных о военных Вооруженных сил и других составляющих Сил обороны.

В реестре будет храниться информация о военнослужащих, что позволит централизовать воинский учет и сделать его более эффективным. Новую систему планируют использовать как основу для электронного военно-учетного документа.

Кроме того, каждому военному могут присваивать уникальный цифровой идентификатор. Это позволит быстрее обмениваться данными между государственными реестрами и службами без необходимости повторного представления документов.

В Минобороны объясняют, что цифровизация значительно упростит администрирование системы воинского учета и поможет принимать более точные управленческие решения.

Что изменится для военных и во время мобилизации?

После запуска реестра часть процедур планируют перевести в цифровой формат. Военнослужащие и их семьи смогут получать некоторые услуги быстрее, в частности через приложение Армия+.

Среди основных изменений:

  • уменьшение бумажной бюрократии и повторной подачи документов;
  • быстрый доступ к социальным выплатам и государственным сервисам;
  • централизованный и проверенный учет данных о военных;
  • усиленная защита персональной информации.

Ожидается, что реестр станет важным элементом цифровой трансформации сектора обороны и поможет эффективнее организовать военный учет и управление ресурсами во время войны.

