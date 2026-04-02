Вениславский заявил, что мобилизация теперь будет равномерной в селах и в крупных городах

В Украине стремятся обеспечить равномерную мобилизацию между селами и крупными городами, чтобы избежать социальной напряженности. В Верховной Раде отмечают, что новые подходы должны гарантировать справедливое распределение мобилизационной нагрузки.

В то же время усиливается контроль за действиями территориальных центров комплектования. Об этом в комментарии для "Судебно-юридической газеты" сообщил Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Что известно об изменениях в мобилизации?

В Украине внедряются изменения, которые должны обеспечить равномерную мобилизацию мужчин независимо от места жительства.

По его словам, ключевая идея заключается в том, чтобы избежать ситуаций, когда в отдельных населенных пунктах мобилизационная нагрузка значительно больше, чем в других. Речь идет, частности, о дисбалансе между сельской местностью и крупными городами.

Чтобы не было ощущения у общества, что есть определенные несправедливые действия, когда в каком-то селе Западной Украины не осталось ни одного мужчины призывного возраста, а в городе Киеве, Одессе, Харькове или в других городах Украины жизнь протекает мирным образом,

– объяснил парламентарий.

По словам Вениславского, реформа системы мобилизации уже предусматривает достижение двух важных результатов. Первый касается соблюдения прав человека и предотвращения превышения полномочий представителями ТЦК.

Отныне процесс вручения повесток сопровождается использованием бодикамер. Это позволяет фиксировать все действия должностных лиц и избегать спорных ситуаций или манипуляций. В случае конфликтов такие записи могут использоваться для объективного анализа событий.

Второе направление реформы – обеспечение справедливого распределения мобилизационного ресурса. В парламенте отмечают, что важно избежать социального напряжения из-за неравномерного привлечения военнообязанных в разных регионах страны.

Ранее Федор Вениславский также отмечал, что подходы к мобилизации в крупных городах, в частности в столице, могут быть пересмотрены. Речь идет о том, чтобы нагрузка распределялась более сбалансировано и не создавала ощущение несправедливости среди населения.

Реформа мобилизации имеет целью не только усиление обороноспособности государства, но и формирование доверия общества к процессам комплектования войска. В парламенте подчеркивают, что справедливость и прозрачность являются ключевыми условиями эффективной мобилизационной политики.

Какие еще нововведения приняла власть?