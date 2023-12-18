В воскресенье, 17 декабря, в интервью украинским журналистам член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, среди прочего, ответил на вопросы по ходу мобилизации.

Смотрите также Почему от мобилизации нельзя уйти: Буданов рассказал о численности Сил обороны

Мобилизация в селе и городе: что говорит Вениславский

Народный избранник не видит разницы в подходе к мобилизации в селе и городе. По его словам, утверждение о том, что военнообязанных в Киеве "не трогают", является следствием субъективного восприятия.

Сказать, что в Киеве меньше или больше мобилизуют, чем в селах… Это субъективное восприятие. Когда в селе, например, тысяча людей и все друг друга знают, и понимают, что соседа призвали на военную службу, то в Киеве это немного размывается из-за того, что в городе живет несколько миллионов граждан.

Вениславский не думает, что существует зависимость между размером населенного пункта и тем, сколько людей из него примут на службу в Вооруженные Силы Украины. К тому же следует понимать, что в каждом регионе есть свой мобилизационный план.

В законодательстве предусмотрено, что должны быть планы обороны. Такие планы обороны есть, я уверен. И нам, как членам комитета, эти вопросы периодически доводятся. Поэтому я не думаю, что какие-то планы кто-то не знает или нет.

Журналистка также задала вопрос о рейдах, которые осуществляют работники ТЦК в элитные столичные рестораны. В частности, относительно того, это все еще единичные случаи или уже системные методы, которые будут применяться на постоянной основе.

"Я не могу объяснить, потому что я не владею ситуацией, даже не знаю, о чем вы говорите", – ответил Федор Вениславский.

Депутат Бобровская считает иначе