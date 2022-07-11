Сейчас важно создать актуальный реестр военнообязанных

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, хотя вопрос с разрешениями на перемещение военнообязанных и был снят с повестки дня, сейчас ищут пути, чтобы поставить на учет тех, кто сменил место жительства.

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Мы должны понимать, что страна находится в состоянии войны, и нам нужно иметь по меньшей мере реестр. Это не значит, что мы будем призывать тех людей,

– подчеркнул он.

Смирнов вспомнил, что когда началась полномасштабная война, в украинские военкоматы стояли очереди. Тогда столько людей не было нужно, поэтому им говорили подождать, возвращаться домой и так далее. Однако проблема в том, что списков желающих тогда никто не формировал.

Он считает, что необходимо несколько изменить подходы к мобилизации, а именно вернуться к так называемым волнам, которые прежде всего предусматривают "качество" мобилизованных, а не только количество.

То есть в условную первую волну мобилизации должны идти люди, что уже воевали, у которых есть боевой опыт. Во вторую волну – те, кто просто проходил военную службу и знают, как обращаться с оружием. В третью, если она будет необходима – те, у кого нет опыта военной службы за плечами, но есть желание защищать Родину.

То есть ключевое на данный момент – создать реестр, чтобы понимать, кто и в какую волну мог бы быть мобилизован. А чтобы больше людей понимали, зачем все это нужно, Смирнов посоветовал военкомам и Минобороны в целом активнее проводить информационную кампанию – организовывать встречи с ветеранами, рассказывать об их подвигах и тому подобное. Так люди могут мотивироваться и захотеть встать на защиту Украины.

Ростислав Смирнов рассказал о ситуации с мобилизацией: смотрите видео