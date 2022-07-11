Зараз важливо створити актуальний реєстр військовозобов'язаних

Про це 24 каналу розказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, хоч питання з дозволами на переміщення військовозобов'язаних і було зняте з порядку денного, зараз шукають шляхи, щоб поставити на облік тих, хто змінив місце проживання.

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Ми повинні розуміти, що країна у стані війни, і нам потрібно мати щонайменше реєстр. Це не означає, що ми будемо призивати тих людей,

– підкреслив він.

Смірнов пригадав, що коли почалася повномасштабна війна, до українських військкоматів стояли черги. Тоді стількох людей не було потрібно, тож їм говорили зачекати, повертатися додому і так далі. Але проблема у тому, що списків охочих тоді ніхто не формував.

Він вважає, що необхідно дещо змінити підходи до мобілізації, а саме повернутися до так званих хвиль, які передусім передбачають "якість" мобілізованих, а не лише кількість.

Тобто в умовну першу хвилю мобілізації повинні йти люди, які вже воювали, мають бойовий досвід. У другу хвилю – ті, хто просто проходив військову службу та знають, як поводитися зі зброєю. У третю, якщо вона буде необхідна, – ті, хто не мають досвіду військової служби за плечима, але мають бажання захищати Батьківщину.

Тобто ключове наразі – створити реєстр, щоб розуміти, хто і в яку хвилю міг би бути мобілізований. А для того, щоб більше людей розуміли, навіщо усе це потрібно, Смірнов порадив військкомам та Міноборони загалом активніше проводити інформаційну кампанію – організовувати зустрічі з ветеранами, розповідати про їхні подвиги тощо. Так люди можуть вмотивуватися і також захотіти стати на захист України.

Ростислав Смірнов розповів про ситуацію з мобілізацією: дивіться відео