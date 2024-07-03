Мужчине уже оказали необходимую медицинскую помощь. А в Закарпатском ОТЦК и СП прокомментировали этот инцидент.

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Что сказали в Закарпатском ОТЦК об инциденте с мужчиной

В службе связей с общественностью Закарпатского ОТЦК и СП рассказали, что в социальных сетях распространяется сообщение гражданина Филиппа Лунина, где мужчина рассказывает историю, как порезал руки в туалете, только бы не становиться на защиту Украины. По данным военных, гражданин даже не скрывает свое нежелание служить украинскому народу.

В ТЦК объяснили, что этот гражданин во время уточнения его военно-учетных данных не предоставлял военно-учетного документа и не скрывал своего нежелания служить. Во время общения мужчина попросился в уборную.

Через некоторое время его нашли сидящим на полу с резаными ранами на руке. Военнослужащие ТЦК и СП мгновенно наложили турникет, оказали домедицинскую помощь, вызвали полицию и карету скорой помощи. На данный момент гражданин находится в больнице,

– говорится в заметке ТЦК.

Там также отметили, что Филипп Лунин в 2017 году был признан Днепровским районным ТЦК и СП в городе Киев по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, после чего был передан с учета призывников на воинский учет военнообязанных. Поэтому в соответствии с нынешним законодательством мужчина подлежит призыву по мобилизации.