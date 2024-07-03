Чоловіку вже надали необхідну медичну допомогу. А у Закарпатському ОТЦК та СП прокоментували цей інцидент.

До теми Що буде після оновлення даних у ТЦК: порядок мобілізації у липні

Що сказали у Закарпатському ОТЦК про інцидент з чоловіком

У службі зв’язків з громадськістю Закарпатського ОТЦК та СП розповіли, що в соціальних мережах поширюється допис громадянина Пилипа Луніна, де чоловік розповідає історію, як порізав руки в туалеті, тільки б не ставати на захист України. За даними військових, громадянин навіть не приховує своє небажання служити українському народові.

У ТЦК пояснили, що цей громадянин під час уточнення його військово-облікових даних не надавав військово-облікового документа та не приховував свого небажання служити. Під час спілкування чоловік попросився до вбиральні.

Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На цю мить громадянин перебуває в лікарні,

– мовиться у дописі ТЦК.

Там також зазначили, що Пилип Лунін у 2017 році був визнаний Дніпровським районним ТЦК та СП в місті Київ за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, після чого був переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних. Тому відповідно до нинішнього законодавства чоловік підлягає призову за мобілізацією.