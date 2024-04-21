Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська. По словам чиновника, те, кто служат в ВСУ не должны быть в худшем положении, чем те, кто уклоняется от обязанностей.
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Стимулирование к обязанностям
Денис Малюська отметил, что Правительство обеспечит надлежащую работу ТЦК. Но так же чиновники работают над "стимулированием" тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей.
Сейчас нарабатывают различные министерства изменения в постановления Кабмина, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа. То есть государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех,
– сказал Малюська.
Министр юстиции отметил, что это нужно чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет.
Как будет происходить учет
- Согласно новому закону о мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов в течение 60 дней со дня вступления в силу закона. Это произойдет 18 мая.
- Обновить свои данные можно будет в военкомате или в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Вскоре также будет создан электронный кабинет для внесения данных онлайн.
- Важно отметить, что регистрация в электронном кабинете является добровольной, а электронные повестки не предусмотрены новым законодательством. Цель электронного кабинета – упростить процесс актуализации личной и служебной информации для военнообязанных и резервистов.
- Также обновить свои данные должны и военнообязанные мужчины за рубежом. Лица без военно-учетных документов (билета или удостоверения) не смогут ни оформить паспорт или загранпаспорт, ни воспользоваться консульскими услугами