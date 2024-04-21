Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська. По словам чиновника, те, кто служат в ВСУ не должны быть в худшем положении, чем те, кто уклоняется от обязанностей.

Смотрите также Инклюзивных людей становится все больше․ Что такое адаптивная одежда и почему в ней есть большая потребность

Стимулирование к обязанностям

Денис Малюська отметил, что Правительство обеспечит надлежащую работу ТЦК. Но так же чиновники работают над "стимулированием" тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей.

Сейчас нарабатывают различные министерства изменения в постановления Кабмина, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа. То есть государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех,

– сказал Малюська.

Министр юстиции отметил, что это нужно чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет.

Как будет происходить учет