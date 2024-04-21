Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська. За словами посадовця, ті, хто служать у ЗСУ не повинні бути у гіршому становищі, аніж ті, хто ухиляється від обов'язків.

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Стимулювання до обов'язків

Денис Малюська зазначив, що Уряд забезпечить належну роботу ТЦК. Але так само урядовці працюють над "стимулюванням" тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків.

Зараз напрацьовують різні міністерства зміни в постанови Кабміну, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документу. Тобто держава буде намагатися зробити так, щоб закон був однаковим для всіх,

– сказав Малюська.

Міністр юстиції зазначив, що це потрібно аби ті, хто добровільно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче.

Як відбуватиметься облік