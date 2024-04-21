Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська. За словами посадовця, ті, хто служать у ЗСУ не повинні бути у гіршому становищі, аніж ті, хто ухиляється від обов'язків.
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Стимулювання до обов'язків
Денис Малюська зазначив, що Уряд забезпечить належну роботу ТЦК. Але так само урядовці працюють над "стимулюванням" тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків.
Зараз напрацьовують різні міністерства зміни в постанови Кабміну, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документу. Тобто держава буде намагатися зробити так, щоб закон був однаковим для всіх,
– сказав Малюська.
Міністр юстиції зазначив, що це потрібно аби ті, хто добровільно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче.
Як відбуватиметься облік
- Згідно з новим законом про мобілізацію всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів протягом 60 днів з дня набрання чинності закону. Це станеться 18 травня.
- Оновити свої дані можна буде у військкоматі або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Незабаром також буде створено електронний кабінет для внесення даних онлайн.
- Важливо зазначити, що реєстрація в електронному кабінеті є добровільною, а електронні повістки не передбачені новим законодавством. Мета електронного кабінету – спростити процес актуалізації особистої та службової інформації для військовозобов'язаних та резервістів.
- Також оновити свої дані мають й військовозобов'язані чоловіки за кордоном. Особи без військо-облікових документів (квитка чи посвідчення) не зможуть ані оформити паспорт чи закордонний паспорт, ані скористатися консульськими послугами