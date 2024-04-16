Так, чоловіки за кордоном без військо-облікових документів (квитка чи посвідчення) не зможуть ані оформити паспорт чи закордонний паспорт, ані скористатися консульськими послугами. Це закріплено в новому законі про мобілізацію, пише 24 Канал.

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Що з українцями за кордоном

Аби уникнути неприємностей, українцям, які перебувають за кордоном, необхідно оновити персональні дані упродовж 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію. До речі, зробити це можна телефоном або через електронну пошту ТЦК. Або ж можна буде оформити паспорт лише з одночасним оновленням даних.

Втім, ця норма не застосовується до таких консульських випадків:

під час оформлення посвідчення на повернення в Україну;

під час вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України;

другий з батьків цих дітей є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.