ВВК для "ограниченно годных": что будет, если не успели пройти до 5 июня

Кто не успел пройти ВВК до 5 июня, автоматически считается нарушителем правил воинского учета. В Минобороны предупреждают о штрафах и ответственности.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода. Всех, кто не успел пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня, Минобороны считает нарушителями правил воинского учета.

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ВВК после 5 июня

Все военнообязанные, которых ранее признали ограниченно годными к службе, должны были обязательно пройти повторную ВВК до 5 июня. В Министерстве обороны отметили: кто не успел – автоматически нарушил правила воинского учета.

По словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, продлевать сроки прохождения комиссии не будут. Если вы не явились – готовьтесь к ответственности.

Он подчеркнул, что даже те, кто имеет отсрочку или бронирование, обязаны были пройти комиссию до 5 июня. Те, кто этого не сделал, подпадают под статью 210 Кодекса об админправонарушениях.

Штрафы предусмотрены за уклонение от воинского учета во время действия особого периода. Если уже начали проходить ВВК, завершить процедуру еще можно – новый статус будет предоставлен по результатам осмотра. А вот тех, кто вообще не появился, классифицируют как нарушителей.

Что нужно знать:

Повторная ВВК касалась всех, кого до 4 мая 2024 года признали ограниченно годными.

Категории "ограниченно годный" больше не существует.

Можно получить статус от "полностью непригодного" до "годного для тыловой службы" или полностью годного.

7 – 8% признаны непригодными, еще 7% – пригодны к службе без ограничений.

Стоит заметить! Если не успели пройти ВВК, в Минобороны советуют немедленно обратиться в ТЦК и объяснить ситуацию. Иначе – штраф или ответственность по закону.