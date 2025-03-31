Отсрочка от мобилизации в Украине предоставляется на 90 дней. Для ее продления нужно подать заявление и соответствующие документы, передает 24 Канал.
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Кто имеет право на отсрочку
В соответствии с законодательством, получить отсрочку могут:
- граждане, которые имеют временные или постоянные медицинские противопоказания к службе, что подтверждается соответствующим медицинским заключением;
- лица, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками – при условии, если лицо является единственным опекуном нетрудоспособного родственника (с инвалидностью I или II группы, лица пожилого возраста и т.д.);
- многодетные родители – мужчины, имеющие трех и более детей, а также одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка самостоятельно;
- студенты и аспиранты – те, кто учится на дневной форме в учреждениях высшего образования;
- работники предприятий, которые обеспечивают обороноспособность страны, энергетическую стабильность, медицину и т.д;
- депутаты и государственные служащие;
Также видом отсрочки является бронирование. Его может инициировать руководитель предприятия, где трудоустроен официально военнообязанный.
Право на бронь имеют те, кто не нарушал правила воинского учета и стоит на учете в ТЦК по месту фактического проживания.