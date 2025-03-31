Отсрочка от мобилизации в Украине предоставляется на 90 дней. Для ее продления нужно подать заявление и соответствующие документы, передает 24 Канал.

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Кто имеет право на отсрочку

В соответствии с законодательством, получить отсрочку могут:

граждане, которые имеют временные или постоянные медицинские противопоказания к службе, что подтверждается соответствующим медицинским заключением;

лица, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками – при условии, если лицо является единственным опекуном нетрудоспособного родственника (с инвалидностью I или II группы, лица пожилого возраста и т.д.);

многодетные родители – мужчины, имеющие трех и более детей, а также одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка самостоятельно;

студенты и аспиранты – те, кто учится на дневной форме в учреждениях высшего образования;

работники предприятий, которые обеспечивают обороноспособность страны, энергетическую стабильность, медицину и т.д;

депутаты и государственные служащие;

Также видом отсрочки является бронирование. Его может инициировать руководитель предприятия, где трудоустроен официально военнообязанный.

Право на бронь имеют те, кто не нарушал правила воинского учета и стоит на учете в ТЦК по месту фактического проживания.