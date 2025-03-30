Отметим, что право на отсрочку от мобилизации имеют студенты, аспиранты, докторанты, которые получают первое высшее образование по дневной или дуальной форме, передает 24 Канал.
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Кого из студентов могут мобилизовать
Получить повестку могут студенты, которые
- учатся на заочной или вечерней форме:
- получают второе / третье высшее или профессиональное образование;
- имеют статус военнообязанных (служили в армии или получили военный опыт);
- были отчислены;
- не оформили или не продлили отсрочку;
- находятся в промежуточном периоде между ступенями обучения (например, во время каникул между бакалавриатом и магистратурой).
К слову, с 1 сентября 2025 года в вузах начнет действовать обязательная для юношей базовая общевойсковая подготовка студентов. После завершения программы студенты примут присягу и получат военную специальность. Если человек откажется ее проходить, то его отчислят из университета.