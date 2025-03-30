Зазначимо, що право на відстрочку від мобілізації мають студенти, аспіранти, докторанти, які здобувають першу вищу освіту за денною або дуальною формою, передає 24 Канал.

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Кого зі студентів можуть мобілізувати

Отримати повістку можуть студенти, які

навчаються на заочній або вечірній формі:

здобувають другу / третю вищу або професійну освіту;

мають статус військовозобов'язаних (служили в армії або отримали військовий досвід);

були відраховані;

не оформили або не продовжили відстрочку;

перебувають в проміжному періоді між ступенями навчання (наприклад, під час канікул між бакалавратом і магістратурою).

До слова, з 1 вересня 2025 року у вишах почне діяти обов'язкова для юнаків базова загальновійськова підготовка студентів. Після завершення програми студенти складуть присягу та отримають військову спеціальність. Якщо чоловік відмовиться її проходити, то його відрахують з університету.