Зазначимо, що право на відстрочку від мобілізації мають студенти, аспіранти, докторанти, які здобувають першу вищу освіту за денною або дуальною формою, передає 24 Канал.
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Кого зі студентів можуть мобілізувати
Отримати повістку можуть студенти, які
- навчаються на заочній або вечірній формі:
- здобувають другу / третю вищу або професійну освіту;
- мають статус військовозобов'язаних (служили в армії або отримали військовий досвід);
- були відраховані;
- не оформили або не продовжили відстрочку;
- перебувають в проміжному періоді між ступенями навчання (наприклад, під час канікул між бакалавратом і магістратурою).
До слова, з 1 вересня 2025 року у вишах почне діяти обов'язкова для юнаків базова загальновійськова підготовка студентів. Після завершення програми студенти складуть присягу та отримають військову спеціальність. Якщо чоловік відмовиться її проходити, то його відрахують з університету.