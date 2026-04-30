Выезд по мобилизации: кто из мужчин может пересечь границу в 2026 году

В Украине как минимум до 2 августа продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, вместе с которыми сохраняются ограничения на выезд за границу для большинства мужчин. В то же время закон предусматривает исключения и отдельные категории граждан все же могут покидать страну.

Перечень категорий мужчин, которым сейчас разрешен выезд за границу, определен в пункте 2.1 постановления Кабинета Министров №57, сообщает 24 Канал.

Кто может свободно пересекать границу?

В частности, выезд за границу разрешен мужчинам с инвалидностью I – III групп, а также тем, кого исключили с воинского учета по состоянию здоровья.

Кроме того, покидать страну могут лица, осуществляющие постоянный уход за тяжелобольными родственниками или людьми с инвалидностью, опекуны недееспособных граждан и те, кто сам нуждается в уходе – вместе с сопровождающим лицом.

Право на выезд имеют также родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, родители-одиночки, многодетные и приемные родители. Отдельно это касается родителей детей с тяжелыми или редкими заболеваниями, нуждающихся в лечении за рубежом, а также военнослужащих, направленных на лечение.

Выезд разрешен спортсменам и деятелям культуры для участия в международных мероприятиях, а также отдельным профессиям – в частности морякам, водителям-дальнобойщикам, перевозчикам и волонтерам, которые пересекают границу по системе "Шлях".

Важно! Правила выезда за границу неоднократно менялись. В частности, в августе прошлого года власти расширили возрастные границы – сейчас возможность выезда распространяется на мужчин от 18 до 22 лет включительно. В то же время даже для этой категории украинцев пересечение границы могут ограничить. Это касается, в частности, лиц, которые не обновили военно-учетные данные, а также представителей отдельных профессий.

В то же время бронирование от мобилизации не дает автоматического права на выезд за границу. Как пояснили адвокаты киевского адвокатского объединения "Актум", забронированный работник может выехать за границу только в отдельных случаях. Это возможно, если поездка связана с выполнением производственных задач, служебной командировкой, сопровождением грузов или пребыванием в отпуске.

Почему система мобилизации сейчас в кризисе?

Военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала, что в Украине фиксируют кризис в вопросе мобилизации, хотя ежемесячно в войска продолжают прибывать новые военнослужащие. По ее словам, одной из ключевых проблем остается недостаточная коммуникация между государством и обществом относительно потребностей обороны. Решетилова подчеркнула необходимость привлечения медиа и общественного сектора к формированию эффективной коммуникации по мобилизационным процессам.

В то же время она отметила, что часть граждан уклоняется от службы или самоустраняется от участия в защите страны, которая находится в состоянии войны более 10 лет.