Нам нужно привлекать к войне больше иностранцев, – "Флеш" объяснил идею Федорова по мобилизации

Украина планирует активнее привлекать иностранцев к службе: они официально будут подписывать контракт с ВСУ, проходить службу в украинской армии и получать заработную плату.

Об этом рассказал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш".

Как планируют привлекать иностранцев?

По словам Сергея Бескрестнова, он иногда задумывается, почему для внедрения вполне логичных решений пришлось ждать четыре года – вплоть до прихода Михаила Федорова в Министерство обороны.

Конечно, нам нужно привлекать к войне больше иностранцев, если наши человеческие ресурсы ограничены. Мы платим солдатам на нуле огромную сумму по меркам многих стран,

– написал "Флеш".

Он также отметил необходимость создания полноценной сети вербовочных пунктов за рубежом и эффективной системы работы с иностранцами в Украине. Сейчас такой механизм формально существует, однако работает недостаточно результативно – в частности относительно масштабов, скорости и отбора.

Отдельно Бескрестнов подчеркнул, что речь идет не о системе наемников, а об иностранцах, которые официально подписывают контракт с ВСУ, проходят службу в украинской армии и получают заработную плату и надбавки в соответствии с установленными нормами.

Ранее эту идею уже озвучил Федоров