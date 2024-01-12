В Одесском ТЦК и СП призвали не создавать искусственный ажиотаж. По их данным, все законно.

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Что сказали в Одесском ТЦК и СП о рейдах в час пик

Одесский территориальный центр комплектования и социальной поддержки, прежде всего, отметил, что в Украине продолжаются мероприятия по оповещению военнообязанных в рамках общей мобилизации.

Из-за низкой явки военное командование вынуждено в условиях военного положения и в пределах компетенции осуществлять меры оповещения всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан Украины.

На территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц, а в случае необходимости проведения осмотра вещей , транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины,

– рассказали в ТЦК и СП.

Они отметили, что во время военного положения могут вызвать лицо для сверки учетных данных, независимо от места его регистрации и проживания.

"Поэтому призываем всех сознательных граждан не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своей конституционной обязанности, не прятаться за спинами воюющих за Украину с 24 февраля 2022 года, а присоединиться к защите Родины и направить свои усилия на получение Победы", – сказали работники ТЦК и СП.

Что происходило в Одессе

СМИ написали, что утром 11 января в Одессе работники ТЦК и СП перекрыли часть проезжей части.

После этого они вошли в средства общественного транспорта и искали военнообязанных в маршрутках, троллейбусах и трамваях.

Очевидцы все снимали на видео, некоторые возмущались, что не успеют на работу.

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