В Одеському ТЦК та СП закликали не створювати штучний ажіотаж. За їхніми даними, все законно.

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Що сказали в Одеському ТЦК та СП про рейди у годину пік

Одеський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки насамперед зазначив, що в Україні тривають заходи з оповіщення військовозобов'язаних в межах загальної мобілізації.

Через низьку явку військове командування змушене в умовах воєнного стану та в межах компетенції здійснювати заходи оповіщення всіма способами, що забезпечать відповідне охоплення військовозобов'язаних громадян України.

На території, на якій діє воєнний стан, військове командування може встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів і перевірку документів в осіб, а в разі потреби проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України,

– розповіли в ТЦК та СП.

Вони зазначили, що під час воєнного стану можуть викликати особу для звірки її облікових даних, незалежно від місця її реєстрації та проживання.

"Тож закликаємо всіх свідомих громадян не створювати штучний ажіотаж, не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов'язку, не ховатися за спинами тих, хто воює за Україну з 24 лютого 2022 року, а долучитися до захисту Батьківщини й спрямувати свої зусилля на здобуття Перемоги", – сказали працівники ТЦК та СП.

Що відбувалось в Одесі

ЗМІ написали, що вранці 11 січня в Одесі працівники ТЦК та СП перекрили частину проїжджої частини.

Після цього вони зайшли у громадський транспорт та шукали військовозобов'язаних у маршрутках, тролейбусах та трамваях.

Очевидці все знімали на відео, деякі обурювались, що не встигнуть на роботу.

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