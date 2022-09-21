Впрочем, для россиян все абсолютно сходится. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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В россии третья мобилизация за 110 лет

По его словам, украинцам не стоит обращать внимание, как захватчики интерпретируют ту или иную позицию. На самом деле нам нужно беспокоиться о том, что мобилизация объявлена.

За последние 110 лет – со времен Первой мировой войны – это третья мобилизация в россии,

– рассказал Черник.

"Первая была в 1914 году в канун Первой мировой войны. Вторая, соответственно, в 1941 году. И вот третья во время так называемой специальной военной операции", – отметил военный эксперт.

Черник подчеркнул, что к этому нужно очень серьезно относиться. Так, московский империализм терпит сокрушительное поражение, поэтому именно сейчас невероятно опасный.

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Министерство обороны Украины в своем твиттере отреагировало на решение владимира путина объявить частичную мобилизацию в стране-агрессоре.

В последний раз россия (российская империя) объявляла мобилизацию в августе 1914 года. Мы все знаем, чем это кончилось. Теперь они просят на бис,

– отметили в твиттере ведомства.

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