Утім, для росіян все абсолютно сходиться. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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В росії третя мобілізація за 110 років

За його словами, українцям не варто звертати увагу, як загарбники інтерпретують ту чи іншу позицію. Насправді нам треба перейматися тим, що мобілізація таки оголошена.

За останні 110 років – з часів Першої світової війни – це третя мобілізація в росії,

– розповів Черник.

"Перша була у 1914 році напередодні Першої світової війни. Друга, відповідно, у 1941 році. І от третя під час так званої спеціальної військової операції", – зазначив військовий експерт.

Черник наголосив, що до цього треба дуже серйозно. Так, московський імперіалізм зазнає нищівної поразки, тому саме зараз є неймовірно небезпечним.

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У Міноборони потролили росію

Міністерство оборони України у своєму твітері відреагувало на рішення владіміра путіна оголосити часткову мобілізацію в країні-агресорці.

Останнього разу росія (російська імперія) оголошувала мобілізацію в серпні 1914 року. Ми всі знаємо, чим це закінчилося. Тепер вони просяться на біс,

– зазначили у твітері відомства.

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