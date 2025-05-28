Именно поэтому в России пока нет мощных протестов: не потому, что граждане поддерживают войну, а потому, что их это не касается лично. Такое мнение 24 Канала высказал профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов.

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Почему Россия не сможет воевать еще 20 лет

После переговоров в Стамбуле помощник главы Кремля Владимир Мединский напомнил о Северной войне России со Швецией, которая длилась 21 год (1700 – 1721). Он сравнил ее с нынешним конфликтом в Украине, заявив, что Россия готова воевать столько, сколько нужно – год, два или даже больше.

Российские власти используют для военных действий преступников и представителей беднейших социальных слоев – тех, кто готов идти на смерть за деньги. В годы Второй мировой даже Иосиф Сталин не использовал уголовников в таких масштабах. Хотя мобилизовал политических заключенных, считая их "хорошими".

Зато Путин привлекает настоящих уголовников – насильников, убийц. Хотят ли, чтобы они вернулись обратно в Россию? Нет, им безразлично, если они погибнут на фронте,

– подчеркнул Питер Ельцов.

Но если власть вынуждена будет прибегнуть к мобилизации обычных граждан – ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, из простых семей – это может в корне изменить ситуацию. Сейчас для большинства россиян эта война – где-то далеко. Они не чувствуют ее реальности, поэтому и не оказывают сопротивления.

"Для них как таковой войны не существует, поэтому они вряд ли смогут воевать 20 лет", – подчеркнул Ельцов.

Почему Россия использовала такую историческую аналогию

Россия сейчас находится в самой радикальной стадии национализма. Несколько лет назад Питер Ельцов написал, что россияне никогда раньше – ни в имперские, ни в советские времена – не вели войну настолько жестоко, несправедливо и цинично. Война для них стала способом националистического самоутверждения, попыткой оправдать собственную агрессию.

Однако эти исторические примеры давно потеряли актуальность. Иронично, что несколько лет назад один шведский дипломат заявил: "Мы даже благодарны России за победу в Полтавской битве, потому что она помогла Швеции прекратить быть империей и стать нормальной, критической европейской державой."

По словам профессора по международной безопасности Национального университета обороны США, это был блестящий ответ.