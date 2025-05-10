Возможности России выплачивать компенсации за погибших и раненых стремительно сокращаются. Об этом в эфире 24 Канала заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что российская экономика все больше ослабевает.

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Что может привести к принудительной мобилизации в России

Как отметил Федоренко, идеальный мир для Путина – продолжать говорить о мире, одновременно ведя полномасштабные боевые действия. Но будем откровенны: диктатора не интересует просто оккупация Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей или даже Крыма. Его настоящая цель – уничтожение Украины как независимого государства.

Государство – это прежде всего ее граждане. Мы, украинцы, являемся носителями украинской культуры. Именно поэтому Путин стремится уничтожить не только государственность, но и каждого украинца. Это его ключевой замысел.

Путин ведет войну на истощение, не считаясь ни с потерями личного состава, ни с потерями для собственной экономики. Он будет пытаться уничтожить нас до конца.

Мирное урегулирование возможно только тогда, когда будет создан международный механизм контроля – независимый "рефери", который будет иметь влияние на стороны в случае нарушения условий. Без этого ни одно перемирие невозможно.

Мы уже наелись "режимов тишины", "зеленых коридоров" и других подобных иллюзий с 2014 года. России нельзя доверять. Она понимает только грубую физическую силу,

– подчеркнул командир.

Там, где Россия получает достойный отпор, – она отступает. А там, где ей не оказывают сопротивления, – она давит, пока не достигнет дна, а потом еще и копает глубже.

Юрий Федоренко призвал не впадать в уныние из-за отсутствия масштабных новостей об освобождении территорий. Враг воюет не сам – за ним стоит поддержка других государств, экономик, а также наемники и другая "живая сила", что усиливает российскую армию.

Несмотря на это, украинское войско держит оборону и не позволяет противнику осуществить оперативные прорывы, то есть проникновение на 100 – 150 километров вглубь нашей территории. Если враг что-то и захватывает – это дается ему чрезвычайно большой ценой.

Из-за этого враг будет вынужден прибегнуть к принудительной мобилизации. Там, где пойдет принудительная мобилизация, а не подкуп, именно там и начнется самое интересное в России,

– отметил командир 429 полка.

Экономика России слабеет, ее возможности выплачивать компенсации за погибших и раненых уменьшаются. Когда государство не сможет финансово содержать войну, в стране-агрессоре начнутся совсем другие события.

Обратите внимание! 429 полк открыл сбор на FPV-бомберы. Поддержать его по ссылке.

Украина совершенствует свои технологии, способные поражать объекты, наполняющие российский военный бюджет нефтедолларами и газодолларами. Поэтому сейчас как никогда важно сохранять единство, поддерживать Силы обороны всем, чем можем.