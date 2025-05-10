По состоянию на утро 10 мая потери врага уже превысили 964 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 10 мая 2025 года