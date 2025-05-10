По состоянию на утро 10 мая потери врага уже превысили 964 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1310 оккупантов. Также наши воины уничтожили десятки единиц российской техники и вооружения.
По состоянию на утро 10 мая потери врага уже превысили 964 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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