Станом на ранок 10 травня втрати ворога вже перевищили 964 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 10 травня 2025 року