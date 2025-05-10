Станом на ранок 10 травня втрати ворога вже перевищили 964 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 окупантів. Також наші воїни знищили десятки одиниць російської техніки й озброєння.
Станом на ранок 10 травня втрати ворога вже перевищили 964 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Лягають там ротами: ЗСУ заманили ворога у дві пастки під Покровськом