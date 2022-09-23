Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, полковник запаса, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что уже никто не воюет в количестве, в современном мире воюют технологиями и профессионализмом.

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Поэтому, по его мнению, российское мясо в том виде, в каком его сейчас будут отправлять на войну, не повлияет на фронт и не усилит оккупантов.

Появление российских мобилизованных никак не отразится на состоянии боевых действий, как не повлияла и мобилизация мужчин на Донбассе. Этих людей будут использовать в качестве пешек, это будет пушечное мясо, которое будет разведывать позиции ВСУ и будет подносить боеприпасы и мины своим войскам,

– заявил эксперт.

Роман Свитан отметил, что в ближайшее время включатся определенные финансовые механизмы, в том числе и ленд-лиза. Речь идет о кредитовании заказов, соглашений и т.д.

"Сам ленд-лиз уже понемногу идет. Он будет набирать определенный темп после того, как сработают эти финансовые механизмы. Поставки вооружения идут по плану украинской армии и согласно тем заявкам, которые мы предоставляли", – ответил он.

По его словам, есть определенные моменты, которые еще "лежат на столе", это, в частности, решение о дальнобойных ракетах для HIMARS, боевой авиации и дронах.

Эти вопросы сейчас будут решаться, особенно после того, как путин поднял планку эскалации на новый уровень. Поэтому я думаю, что мы быстро эти вопросы решим и получим то, что просили,

– подчеркнул Свитан.

Роман Свитан о мобилизации в россии и поставках ленд-лиза: видео



К слову, оккупанты теряют позиции, поэтому в россии путин начал частичную мобилизацию. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины спрогнозировал, что следует ожидать от врага.

Там отметили, что призыв в россии будет проходить в 2 этапа, хотя может быть больше.

Так, на первом этапе враг планирует доукомплектовать в полный штат свои воинские части на фронте. Ориентировочная продолжительность первого этапа – месяц-полтора.

На втором этапе противник будет создавать военные формирования оперативного и тактического уровня. Это будут подразделения ракетных войск и артиллерии. Больше всего будут мобилизовывать сержантов, рядовой состав, а также младших офицеров.

Кроме того, важно, что у государства-террориста есть дефицит специалистов определенных специальностей.