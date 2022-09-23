Про це 24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що вже ніхто не воює кількістю, в сучасному світі воюють технологіями та професійністю.

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Тому, на його думку, російське м’ясо в тому вигляді, в якому його зараз будуть відправляти на війну, не вплине на фронт та не посилить окупантів.

Поява російських мобілізованих ніяк не вплине на стан бойових дій, як не вплинула і мобілізація чоловіків на Донбасі. Цих людей будуть використовувати як пішаків, це буде гарматне м’ясо, яке розвідуватиме позиції ЗСУ та підноситиме боєприпаси та міни своїм військам,

– заявив експерт.

Роман Світан зазначив, що в найближчий момент включаться певні фінансові механізми, зокрема і ленд-лізу. Йдеться про кредитування замовлень, угод тощо.

"Сам ленд-ліз вже потрохи йде. Він буде набирати певного темпу після того, як спрацюють ці фінансові механізми. Поставки озброєння йдуть за планом української армії та згідно тим заявками, які ми надавали", – відповів він.

За його словами, є певні моменти, які ще “лежать на столі”, це, зокрема, рішення про далекобійні ракети для HIMARS, бойову авіацію та дрони.

Ці питання зараз будуть вирішуватися, особливо після того, як путін підняв планку ескалації на новий рівень. Тому я думаю, що ми швидко ці питання вирішимо і отримаємо те, що просили,

– наголосив Світан.

Роман Світан про мобілізацію в росії та поставки ленд-лізу: відео



До слова, окупанти втрачають позиції, тому в росії путін розпочав часткову мобілізацію. Генеральний штаб Збройних Сил України спрогнозував, що варто очікувати від ворога.

Там зазначили, що призов у росії відбуватиметься у 2 етапи, хоча може бути більше.

Так, під час першого етапу ворог планує доукомплектувати до повного штату свої військові частини на фронті. Орієнтовна тривалість першого етапу – місяць-півтора.

Під час другого етапу противник створюватиме військові формування оперативного та тактичного рівня. Це будуть підрозділи ракетних військ та артилерії. Найбільше мобілізовуватимуть сержантів, рядовий склад, а також молодших офіцерів.

Окрім того, важливо, що в держави-терористки є дефіцит фахівців певних спеціальностей.