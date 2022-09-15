О переломном моменте в войне, потерях оккупантов во время контрнаступления, "частных" российских армиях, грядущем распаде россии и стремлении Украины к НАТО – 24 каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Читайте дальше главные тезисы из интервью.

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Когда наступил переломный момент в войне

Вооруженные Силы Украины пошли в успешное контрнаступление, серьезно пошатнувшее позиции российских оккупантов на нескольких направлениях. Это чрезвычайно важные победы для Украины, но пока не стоит впадать в эйфорию. Путь к победе еще далек, но он обязательно будет.

Данилов напомнил о заявлении Джо Байдена о контрнаступлении ВСУ. Его спросили, считает ли он сегодняшние события в Украине переломным моментом в войне. В ответ Байден сказал: "Трудно сказать. Я думаю, что это будет долгий путь".

Впрочем, по мнению Данилова, переломный момент в войне россии против Украины произошел гораздо быстрее. Первые недели марта были действительно решающими. Тогда мир увидел, как украинцы отчаянно защищают собственное государство.

Мы сломали ход войны, начиная с 24 февраля и до 15 – 20 марта. Именно в этот период весь мир увидел, как ВСУ защищают нашу страну,

– отметил Данилов.

Несмотря на успешное контрнаступление, секретарь СНБО подчеркивает, что расслабляться еще слишком рано. У врага огромное количество вооружения, и оно до сих пор находится на территориях Донбасса, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской областей и в Крыму.

"Победа Украины наступит тогда, когда последний российский солдат покинет Украину. А окончательная победа – когда произойдет демилитаризация россии. Важно, чтобы она не смогла больше делать такие вторжения", – ответил он.

Соотношение потерь во время контрнаступления

Украинские военные совершили действительно решительное контрнаступление в Харьковской области. Этот успех действительно поражает, однако нужно помнить, что его цена – жизни украинских защитников.

Несмотря на то, что оккупанты оборонялись, потери у них значительно больше. По словам Данилова, соотношение – 1 к 9, а может даже 1 к 10. Это уникальный показатель.

То есть, на одного нашего погибшего воина приходится 9 – 10 погибших ворвавшихся на нашу землю россиян. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны, при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне,

– отметил Алексей Данилов.

Он убеждает, что Вооруженные Силы ломают стереотипы ведения войны и приятно удивляют международных партнеров. Представители Запада приятно удивлены мастерством украинских военных.

Последние две недели в россии происходят удивительные события

По мнению Данилова, на территории россии начинает формироваться достаточно опасная ситуация. На фоне серьезных провалов оккупантов путин уже не так сильно доверяет собственной армии. Он поручил олигархическим группам создать так называемые "частные армии".

"Это достаточно "интересная" идея. Ведь российские элиты, по сути, получат собственные вооруженные формирования. Такие группировки смогут еще больше дестабилизировать ситуацию в россии. И все еще смогут увидеть, как россия разваливается, как карточный дом", – говорит секретарь СНБО.

Кроме того, не стоит забывать, что на стороне ВСУ воюют вооруженные представители Ичкерии. Данилов убеждает – еще при нашей жизни эти люди пойдут на москву и освободят свою землю от колонизаторов.

россия обречена на распад

Секретарь СНБО отмечает, что крушение россии началось еще в начале полномасштабного вторжения, когда Вооруженные Силы выдержали натиск оккупантов. Дальше ситуация для них становится все более печальной. Завершится вся история распадом россии.

Данилов признает, что это не произойдет скоро. Ведь на территории россии расположено ядерное оружие. Западный мир это осознает и пытается сделать все, чтобы ситуация не стала неконтролируемой. Они уже рассматривают, кто мог бы стать следующим адекватным лидером россии после путина.

Мы понимаем, что Западу не очень приятно, если ситуация станет неконтролируемой. Они уже сейчас ищут, кто будет преемником после путина. И на сегодняшний день осознают, что эту ситуацию нужно держать под контролем,

– отметил Данилов.

Украина не отказалась от вступления в НАТО, но есть нюансы

Украина ни в коем случае не собирается отказываться от вступления в НАТО. Это видение закреплено в Конституции. Никто не будет отменять курс.

Это единственный институт в мире, который может дать нам гарантии безопасности, когда мы станем членами этого института. Других, которые гарантировали бы нашему государству безопасность, сейчас в мире не существует, – подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Однако Киев планирует создавать новые оборонные союзы. Соответствующий проект уже был разработан в СНБО. Он сейчас находится на рассмотрении в Офисе Президента и Министерстве иностранных дел.

Как отмечает Данилов, после победы в мире будут созданы новые оборонные союзы. И Украина ни в коем случае не будет стоять в стороне. Туда войдут международные партнеры, понимающие, что такое демократия и свободный мир.

Какие государства больше всего помогают Украине

Западные партнеры сильно поддерживают украинскую армию. По сравнению с первыми месяцами войны, объемы военной помощи существенно возросли. Процесс двигается, а ситуация значительно лучше, чем в марте

Данилов назвал государства, от которых Украина получила больше всего военной помощи. Это США, Великобритания, Канада и страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония вообще отдали буквально последнее, что имели.

Балтийские страны отдавали нам почти последнее, что у них было. Там осознавали, что если мы не выстоим против россии, то следующими будут они,

– заметил Данилов.

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