Про переломний момент у війні, втрати окупантів під час контрнаступу, "приватні" російські армії, майбутній розпад росії та прагнення України до НАТО – 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Читайте далі головні тези з інтерв'ю.

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Коли настав переломний момент у війні

Збройні Сили України пішли в успішний контрнаступ, який серйозно похитнув позиції російських окупантів на кількох напрямках. Це – надзвичайно важливі перемоги для України, але поки не варто впадати в ейфорію. Шлях до перемоги ще далекий, але вона обов'язково буде.

Данілов нагадав про заяву Джо Байдена щодо контрнаступу ЗСУ. Його запитали, чи вважає він сьогоднішні події в Україні переломним моментом у війні. У відповідь Байден сказав: "Важко сказати. Я думаю, що це буде довга дорога".

Утім, на думку Данілова, переломний момент у війні росії проти України стався значно швидше. Перші тижні березня були дійсно вирішальними. Тоді світ побачив, як відчайдушно українці захищають власну державу.

Ми зламали хід війни, починаючи з 24 лютого і до 15 – 20 березня. Саме в цей період весь світ побачив, як ЗСУ боронять нашу країну,

– зазначив Данілов.

Попри успішний контрнаступ, секретар РНБО наголошує, що розслаблятися ще надто рано. У ворога величезна кількість озброєння, і він досі перебуває на територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївщини та в Криму.

"Перемога України настане тоді, коли останній російський солдат покине Україну. А остаточна перемога – коли станеться демілітаризація росії. Важливо, щоб вона не мала змогли більше робити такі вторгнення", – відповів він.

Співвідношення втрат під час контрнаступу

Українські військові здійснили дійсно рішучий контрнаступ у Харківській області. Цей успіх дійсно вражає, однак потрібно пам'ятати, що його ціна – життя українських захисників.

Попри те, що окупанти оборонялися, втрати у них значно більші. За словами Данілова, співвідношення – 1 до 9, а може й навіть 1 до 10. Це унікальний показник.

Тобто, на одного нашого загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні,

– зазначив Олексій Данілов.

Тож, він переконує, що Збройні Сили ламають стереотипи ведення війни і приємно дивують міжнародних партнерів. Представники заходу приємно здивовані майстерністю українських військових.

Останні два тижні в росії відбуваються дивні події

На думку Данілова, на території росії починає формуватися досить небезпечна ситуація. На тлі серйозних провалів окупантів путін вже не так сильно довіряє власній армії. Він доручив олігархічним групам створити так звані "приватні армії".

"Це досить "цікава" ідея. Адже російські еліти, по суті, отримають власні збройні формування. Такі угруповання зможуть ще більше дестабілізувати ситуацію в росії. І усі ще зможуть побачити, як росія розвалюється, наче картковий будинок", – каже секретар РНБО.

Крім того, не варто забувати, що на боці ЗСУ воюють озброєні представники Ічкерії. Данілов переконує – ще за нашого життя ці люди підуть на москву та звільнять свою землю від колонізаторів.

Росія приречена на розпад

Секретар РНБО наголошує, що крах росії розпочався ще на початку повномасштабного вторгнення, коли Збройні Сили витримали натиск окупантів. Далі ситуація для них стає все печальнішою. Завершиться уся історія розпадом росії.

Данілов визнає, що це не станеться швидко. Адже на території росії розташована ядерна зброя. Західний світ це усвідомлює і намагається зробити все, що ситуація не стала неконтрольованою. Вони вже розглядають, хто міг би стати наступним адекватним лідером росії після путіна.

Ми маємо розуміння, що Заходу не дуже приємно, якщо ситуація стане неконтрольованою. Вони вже зараз шукають, хто буде наступником після путіна. І на сьогодні усвідомлюють, що цю ситуацію потрібно тримати під контролем,

– зазначив Данілов.

Україна не відмовилася від вступу в НАТО, але є нюанси

Україна в жодному разі не збирається відмовлятися від вступу в НАТО. Це бачення закріплене в Конституції. Ніхто курс не скасовуватиме.

Це єдина інституція в світі, яка може дати нам гарантії безпеки, коли ми станемо членами цієї інституції. Інших, які б гарантували нашій державі безпеку, нині у світі не існує, – наголосив секретар РНБО України.

Однак Київ планує створювати нові оборонні союзи. Відповідний проєкт вже розробили в РНБО. Він зараз перебуває на розгляді в Офісі Президента та Міністерстві закордонних справ.

Як наголошує Данілов, після перемоги у світі будуть створені нові оборонні союзи. І Україна в жодному випадку не стоятиме осторонь. Туди увійдуть міжнародні партнери, які розуміють, що таке демократія та вільний світ.

Які держави найбільше допомагають Україні

Західні партнери потужно підтримують українську армію. Порівняно з першими місяцями війни обсяги військової допомоги суттєво зросли. Процес рухається, а ситуація значно краща, ніж у березні

Данілов назвав держави, від яких Україна отримала найбільше військової допомоги. Це – США, Велика Британія, Канада та країни Балтії. Литва, Латвія та Естонія взагалі віддали буквально останнє, що мали.

Балтійські країни віддавали нам майже останнє, що у них було. Там усвідомлювали, що якщо ми не вистоїмо проти росії, то наступними будуть вони,

– зауважив Данілов.

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