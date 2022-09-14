Про це 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Раніше політолог Микола Давидюк розказав про перспективи майбутнього безпекового договору для України.

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Україна не відмовляється від НАТО

Данілов нагадав, що членство в НАТО – це норма нашої Конституції. Ніхто не змусить прибрати це з Конституції, тому курс на членство в НАТО Україна не скасовуватиме.

Це єдина інституція в світі, яка може дати нам гарантії безпеки, коли ми станемо членами цієї інституції. Інших, які б гарантували нашій державі безпеку, нині у світі не існує,

– зазначив секретар РНБО України.

Після війни будуть створені нові союзи

Він зауважив, що неодноразово мовилось про те, що після війни будуть створені нові союзи. Україна не буде осторонь й обов'язково братиме в них участь. Зокрема, РНБО розробила власний проєкт такого майбутнього союзу, який уже перебуває на розгляді в Офісі Президента України й Міністерстві закордонних справ.

"Ми бачимо, в який спосіб ми б хотіли збудувати такі системи, щоб вони були абсолютно на користь нашої держави, її безпеки й розвитку", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО продовжив, що до таких союзів мають входити наші партнери, наші сусіди, які розуміють, що таке демократія, що таке вільний світ.

Росії серед них немає

Данілов додав, що серед таких країн росії немає. І він має величезні сумніви, чи колись буде. Росія й демократія – речі, які ніколи не перетнуться. Ніхто не зможе побудувати в тій країні демократичну систему.

Поки вона існуватиме в цих кордонах, в цих межах. Поки вона в 21 столітті триматиме колонії, тобто населення, яке не має ніякого стосунку до росіян, демократія там неможлива,

– підсумував секретар РНБО.

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