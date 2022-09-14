Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що вірити потрібно у дві речі – ЗСУ, які боронять нас зараз і у НАТО, яке може боронити у майбутньому.

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Проєкт київського безпекового договору ні до чого не зобов'язує, там нема подібного формулювання,

– каже Давидюк.

За його словами, також є питання до пункту про доступ до фінансування – доступ до кредитів чи до інвестицій. "Знов таки, якщо нам дадуть кредит на 100 мільярдів доларів, то хто потім буде повертати ці кошти", – додає він.

Микола Давидюк політолог У цьому проєкті немає 5 статті, тоді що ми отримаємо? Аби не вийшло так, що це буде Будапешт-2, а київський безпековий договір дуже схожий на будапештський. Плюс, цей договір не пропонує нічого новішого, за те, що ми вже маємо зараз.

"Але є й класні речі, наприклад – прогнозований пакет санкцій, який чекає на росію у разі нападу. Але цього дуже мало, плюс варто зазначити, що авторами таких пакетів повинні бути чинні політики, а не люди, які за це не відповідають", – додає фахівець.

За словами політолога, у цьому проєкті немає захисту, дуже класно європейським країнам приїхати та пообіцяти, що ми вас захистимо через 100 років.

Поки в нас триває війна, ми маємо найкоротший шлях до вступу в НАТО. Зеленський сам про це говорив, що у нас зараз найкращі можливості для вступу в НАТО у дуже стислі терміни,

– зазначає Микола Давидюк.

"Ми нормальна держава, нормальні люди, які хочуть жити у нормальному світі. Якщо нас не пускають до НАТО, то це виходить, що ми буферна зона. Але ми не буферна зона, за що помирають сотні наших захисників", – каже він.

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