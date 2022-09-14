Втім, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ більшість держав сходяться на необхідності підтримувати Україну. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Політики бояться сильної України

Натомість політики з протилежною точкою зору нині в меншості, що добре передовсім для України. Вони говорять про "необхідність домовитися".

Вони остерігаються певного зміцнення України як потужної європейської держави – це теж треба розуміти. Адже тенденції саме до цього йдуть,

– зауважив аналітик.

Втім, на його думку, такі політики нині є в очевидній меншості. Ба більше, попри певне зменшення оборонної допомоги Україні, офіційні дані свідчать, що істотного згортання допомоги Україні немає.

"Вона дійсно зменшилася, але зараз тенденція свідчить про те, що вона знову наростає та має всі підстави збільшуватися", – підкреслив Олександр Мусієнко.

Зокрема він навів приклад Іспанії, де місцеві ЗМІ повідомили, що українські військові проходитимуть навчання в Сарагосі на військовому полігоні.

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Україна може отримати танки від Іспанії

У контексті навчань в Іспанії фахівець зауважив, що там українські воїни зокрема навчатимуться танковій майстерності. Він пригадав, що основний бойовий танк Іспанії – Leopard 2E.

Це достатньо добре можифікований танк. Я так розумію, що якщо українські військові навчатимуться опановувати ці танки, то, можливо, розглядається питання про передачу їх Україні в майбутньому,

– припустив аналітик.

Резюмуючи, він також пригадав підсумки зустрічі "Рамштайн-5", де європейські країни задекларували, що готові й надалі підтримувати Україну.

Україна та Leopard-2: