Як зазначив голова Комітету ВРУ з питань бюджету Юрій Арістов, бюджет на 2023 рік дуже сильно відрізняється від тих, що були в попередні роки. На його формування вплинула повномасштабна війна.

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Основні видатки бюджету

У бюджеті країни, яка воює, пріоритетними є витрати на обороноздатність та людей, які мають відчувати підтримку з боку держави у складний момент. Тому загалом видатки запропонували зменшити на 272,7 мільярда гривень, зокрема, на утримання органів влади виділили на 11,6 мільярда гривень менше.

Основними видатками будуть:

оборона та безпека в цілому отримають більше трильйона гривень. Це 17,8 % від ВВП;

підтримка ветеранів війни (житло, виплати, реабілітація) – 6,8 мільярда гривень;

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії – 19 мільярдів;

дотації на компенсацію втрат місцевих бюджетів у зв'язку з агресією росії – 24 мільярди.

Також уряд передбачив збільшення видатків на cоціальний захист, підвищення заробітної плати працівникам освіти та медпрацівникам, збереження стипендій. Не залишили без уваги й медичну сферу. Так, кошти виділили на:

посилення епідеміологічного нагляду,

розвиток реабілітаційних послуг та послуг психологічної підтримки,

розширення програми безкоштовної видачі ліків пацієнтами, або з їх мінімальною оплатою,

субвенції місцевим бюджетам для облаштування укриттів в закладах освіти та оновлення парку шкільних автобусів.

Ще одним важливим нюансом, як підкреслив Юрій Арістов, є збереження кредитів для бізнесу за програмою "5-7-9" та грантів, що становить майже 17,4 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Свої пропозиції депутати можуть надавати до 1 жовтня. Голосувати у першому читанні планують до 20 жовтня.

Звідки братимуть кошти на видатки

Доходи у бюжеті-2023 плануються нижчими, ніж видатки. Їх планують закласти на рівні 1,28 трильйона гривень, що на 3% менше, ніж планували отримати цього року (бюджет на 2022 рік складався ще до повномасштабної війни).

Джерелами цих надходжень будуть:

Податок на доходи фізосіб – 129 мільярдів гривень

Податок на прибуток підприємств – 132 мільярдів гривень

Рентна плата – 120,6 мільярда гривень

Рента за лісові ресурси – 462 мільйони гривень

Рента за водокористування – 856,4 мільйона гривень

Рента за видобування та користування надрами – 116,8 мільярда гривень;

Рента за радіочастоти – 2,1 мільярда гривень;

Рента за транспортування – 320,9 мільйона гривень;

Акцизний податок – 137,3 мільярда гривень;

ПДВ – 596,3 мільярда гривень

Ввізне мито – 35,2 мільярда гривень

ЧЧП та дивіденди – 7,3 мільярда гривень

Азартні ігри – 1,59 мільярда гривень

Доходи від кредитів – 1,9 мільярда гривень

Надходження від бюджетних установ – 45,5 мільярдів гривень.

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На жаль, ці доходи не дотягують до видатків, які Україна буде змушена робити, тому утвориться дефіцит бюджету на рівні 3 мільярдів доларів або 1,29 трильйона гривень за рік. Це 20% від ВВП. Щоб покрити бюджет, Україна вдаватиметься до запозичень, 94% з яких планується з зовнішніх ресурсів.

Як наголошував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники, і Україна докладає максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році.

Макропрогноз для економіки

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата становитиме близько 18,5 тисяч гривень, а інфляція може сягнути 30%. Середньорічний курс долара прогнозують у районі 42 гривень.

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