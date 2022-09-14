Про це 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, 2 – 3 тижні після 24 лютого були визначальними для російських окупантів. Тоді й почався крах самої армії, а завершиться все розпадом росії.

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Як наголошує Данілов, одна з фундаментальних речей, яка стримує розпад росії – наявність на її території ядерної зброї. Це в певному сенсі є стримувальним фактором. Однак росія все одно приречена на розпад.

Заходу важливо, щоб ця ситуація не стала неконтрольованою. Вони вже думають, хто міг би бути наступним ватажком після путіна.

Ми маємо розуміння, що Заходу не дуже приємно, якщо ситуація стане неконтрольованою. Вони вже зараз шукають, хто буде наступником після путіна. І на сьогодні усвідомлюють, що цю ситуацію потрібно тримати під контролем. Думаю, їм набридли всякі експерименти з 1991 року з росією, де був короткий проміжок нібито демократії, яка проіснувала не більш ніж 1,5 – 2 роки, –

зазначив Данілов.

Він наголошує, що розпад росії точно не станеться швидко. Однак ці процеси невпинно тривають. Данілов прогнозує, що скоро серед окупантів буде дуже багато людей, які спробують відмежуватися від дій путіна. А місцеві олігархічні групи можуть стати дійсно неконтрольованими, якщо в росії таки реалізують рішення створити "приватні" армії.

Це й буде той "паркан", через який путін навряд чи зможе перестрибнути, –

вважає Данілов.

Олексій Данілов про майбутній розпад росії та крах путіна: дивіться відео

Нагадаємо, колишній генерал армії США Бен Ходжес вважає, що росія неминуче наближається до краху, і світ має бути до цього готовим. Адже падіння недоімперії цілком може перетворитися у щось хаотичне та неконтрольоване. Він навів три причини, через які росія може розпастися.