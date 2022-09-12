Російський соціум все менше довіряє кремлю й не опирається на авторитет путіна. Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.
Зверніть увагу Загнаний у кут щур здатний на все: путін знайшов спосіб "відігратися" за Херсон та Балаклію
Винні шукають винного
Експерт зазначив, що путін підставиться під удар, якщо призначить на якусь посаду главу Чечні рамзана кадирова. Це тільки загострить внутрішні суперечності.
Якщо призначать кадирова на якусь високу посаду, це буде ганьбою й посилить конфлікти та внутрішні суперечності у російській владі. Мені здається, зараз путін шукає варіанти – що робити й на кого робити ставку,
– пояснив політолог.
За його словами, в очільника кремля виникає все більше запитань, аніж відповідей.
"Головне зараз те, що зникає віра у щасливу "зірку путіна", що він може все. Це було ще до нашого контрнаступу. Віра у всемогутнього путіна, який лише має успіхи й тільки перемагає. Зараз поразка за поразкою й зневіра у путіні є одним з головних результатів останніх подій", – підкреслив оглядач.
російська влада у розпачі через контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
Чи можлива революція у росії
Фесенко зауважив, що у росії вже була революційна зміна влади у 1917 році й "не революційний" перехід до нової формації імперства після розпаду срср у 1991 році.
Важливо, що за останні близько 100 років двічі розпадалася російська імперія. Двічі їхній імперський проєкт зазнавав краху. Зараз дуже великі шанси, що буде третя поразка і новий крах. Як це відбудеться? Я зараз не загадував би. Варіанти та сценарії є різні,
– додав аналітик.
На його думку, на сьогодні не слід очікувати масових протестів у росії.
"Скоріш за все, зараз буде загострюватись ситуація у російській верхівці через внутрішні конфлікти, взаємну недовіру та параною. А щоб росіяни вийшли на вулиці – треба, щоб була не лише поразка в Україні, а щоб війна прийшла до них. Ось це важливо", – пояснив експерт.
Читайте також москву в регіонах ненавидять: Галлямов пояснив, чи можливий розпад росії
За його слова, росіяни повинні самостійно відчути реальні наслідки війни, зокрема щодо своїх родин і близьких людей.
"Щоб це були не поодинокі випадки. Щоб вони не у телевізорі бачили війну, а щоб її відчували й на власні очі побачили. Якщо це станеться, це посилить антивоєнні настрої в росії. Якщо запрацюють економічні санкції – буде зростати протест через соціально-економічну базу", – резюмував Фесенко.
Що коїться зараз у кремлі
- сєргєй шойгу й інші військові керівники – лише номінальність. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що військовими угрупованнями росії в Україні керує безпосередньо президент владімір путін.
- Замість "перемог" у росіян на фронті одні проблеми та поразки. Їхній наступ зупинився, а міністр оборони сєргей шойгу став посміховиськом. За даними розвідки Великої Британії, шойгу взагалі вже нічим не командує.
- Водночас між російськими генералами сергієм шойгу та віктором золотовим розгорілася війна за статус улюбленця путіна. Зокрема, про це свідчать декілька фактів.
- Крім того, посіпака путіна рамзан кадиров заявив про можливу відставку у відеозверненні, яке 4 вересня опублікував у своїх соцмережах.
- У кремлі одразу ж відреагували на таке звернення кадирова. Так, голова пресслужби президента країни-агресорки дмітрій пєсков заявив, що поки кадиров не йде у відставку та продовжує керувати чеченською республікою.
- Згодом посіпака путіна змінив погляди й плани на майбутнє та записав нове відеозвернення. Тепер він переконував, що не піде просто так з посади, бо "народ йому довірив" керівництво Чечнею. Свою роботу кадиров назвав "святим обов'язком".
- Крім того, очільник чечні заявив, що міноборони росії припустилось помилок під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині.
Вас також може зацікавити – як відбувався розгром путіна на Харківщині: дивіться відео