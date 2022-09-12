Російський соціум все менше довіряє кремлю й не опирається на авторитет путіна. Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Винні шукають винного

Експерт зазначив, що путін підставиться під удар, якщо призначить на якусь посаду главу Чечні рамзана кадирова. Це тільки загострить внутрішні суперечності.

Якщо призначать кадирова на якусь високу посаду, це буде ганьбою й посилить конфлікти та внутрішні суперечності у російській владі. Мені здається, зараз путін шукає варіанти – що робити й на кого робити ставку,

– пояснив політолог.

За його словами, в очільника кремля виникає все більше запитань, аніж відповідей.

"Головне зараз те, що зникає віра у щасливу "зірку путіна", що він може все. Це було ще до нашого контрнаступу. Віра у всемогутнього путіна, який лише має успіхи й тільки перемагає. Зараз поразка за поразкою й зневіра у путіні є одним з головних результатів останніх подій", – підкреслив оглядач.

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Чи можлива революція у росії

Фесенко зауважив, що у росії вже була революційна зміна влади у 1917 році й "не революційний" перехід до нової формації імперства після розпаду срср у 1991 році.

Важливо, що за останні близько 100 років двічі розпадалася російська імперія. Двічі їхній імперський проєкт зазнавав краху. Зараз дуже великі шанси, що буде третя поразка і новий крах. Як це відбудеться? Я зараз не загадував би. Варіанти та сценарії є різні,

– додав аналітик.

На його думку, на сьогодні не слід очікувати масових протестів у росії.

"Скоріш за все, зараз буде загострюватись ситуація у російській верхівці через внутрішні конфлікти, взаємну недовіру та параною. А щоб росіяни вийшли на вулиці – треба, щоб була не лише поразка в Україні, а щоб війна прийшла до них. Ось це важливо", – пояснив експерт.

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За його слова, росіяни повинні самостійно відчути реальні наслідки війни, зокрема щодо своїх родин і близьких людей.

"Щоб це були не поодинокі випадки. Щоб вони не у телевізорі бачили війну, а щоб її відчували й на власні очі побачили. Якщо це станеться, це посилить антивоєнні настрої в росії. Якщо запрацюють економічні санкції – буде зростати протест через соціально-економічну базу", – резюмував Фесенко.

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