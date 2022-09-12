российский социум все меньше доверяет кремлю и не опирается на авторитет путина. Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Эксперт отметил, что путин подставится под удар, если назначит на какую-то должность главу Чечни рамзана кадырова . Это только обострит внутренние противоречия.

Если назначат кадырова на какую-нибудь высокую должность, это будет позором и усугубит конфликты и внутренние противоречия в российских властях. Мне кажется, сейчас путин ищет варианты – что делать и на кого делать ставку,

– объяснил политолог.

По его словам, у главы кремля возникает все больше вопросов, чем ответов.

"Главное сейчас – что исчезает вера в счастливую "звезду путина", что он может все. Это было еще до нашего контрнаступления. Вера во всемогущего путина, который только имеет успехи и только побеждает. Сейчас поражение за поражением и разочарование в путине является одним из главных результатов последних событий", – подчеркнул обозреватель.

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Возможна ли революция в россии

Фесенко отметил, что в россии уже была революционная смена власти в 1917 году и "не революционный" переход к новой формации имперства после распада СССР в 1991 году.

Важно, что за последние около 100 лет дважды распадалась российская империя. Дважды их имперский проект терпел крах. Сейчас очень велики шансы, что будет третье поражение и новый крах. Как это произойдет? Я бы сейчас не загадывал. Варианты и сценарии разные,

– добавил аналитик.

По его мнению, на сегодняшний день не следует ожидать массовых протестов в россии.

"Скорее всего, сейчас будет обостряться ситуация в российской верхушке из-за внутренних конфликтов, взаимного недоверия и паранойи. А чтобы россияне вышли на улицы – нужно, чтобы было не только поражение в Украине, а чтобы война пришла к ним. Вот это важно", – объяснил эксперт.

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По его словам, россияне должны самостоятельно ощутить реальные последствия войны, в частности, в отношении своих семей и близких людей.

"Чтобы это были не единичные случаи. Чтобы они не в телевизоре видели войну, а чтобы ее чувствовали и воочию увидели. Если это произойдет, это усилит антивоенные настроения в россии. Если заработают экономические санкции - будет расти протест из-за социально-экономической базы", – резюмировал Фесенко.

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