российский социум все меньше доверяет кремлю и не опирается на авторитет путина. Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.
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Эксперт отметил, что путин подставится под удар, если назначит на какую-то должность главу Чечни рамзана кадырова . Это только обострит внутренние противоречия.
Если назначат кадырова на какую-нибудь высокую должность, это будет позором и усугубит конфликты и внутренние противоречия в российских властях. Мне кажется, сейчас путин ищет варианты – что делать и на кого делать ставку,
– объяснил политолог.
По его словам, у главы кремля возникает все больше вопросов, чем ответов.
"Главное сейчас – что исчезает вера в счастливую "звезду путина", что он может все. Это было еще до нашего контрнаступления. Вера во всемогущего путина, который только имеет успехи и только побеждает. Сейчас поражение за поражением и разочарование в путине является одним из главных результатов последних событий", – подчеркнул обозреватель.
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Возможна ли революция в россии
Фесенко отметил, что в россии уже была революционная смена власти в 1917 году и "не революционный" переход к новой формации имперства после распада СССР в 1991 году.
Важно, что за последние около 100 лет дважды распадалась российская империя. Дважды их имперский проект терпел крах. Сейчас очень велики шансы, что будет третье поражение и новый крах. Как это произойдет? Я бы сейчас не загадывал. Варианты и сценарии разные,
– добавил аналитик.
По его мнению, на сегодняшний день не следует ожидать массовых протестов в россии.
"Скорее всего, сейчас будет обостряться ситуация в российской верхушке из-за внутренних конфликтов, взаимного недоверия и паранойи. А чтобы россияне вышли на улицы – нужно, чтобы было не только поражение в Украине, а чтобы война пришла к ним. Вот это важно", – объяснил эксперт.
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По его словам, россияне должны самостоятельно ощутить реальные последствия войны, в частности, в отношении своих семей и близких людей.
"Чтобы это были не единичные случаи. Чтобы они не в телевизоре видели войну, а чтобы ее чувствовали и воочию увидели. Если это произойдет, это усилит антивоенные настроения в россии. Если заработают экономические санкции - будет расти протест из-за социально-экономической базы", – резюмировал Фесенко.
Что происходит сейчас в кремле
- сергей шойгу и другие военные руководители – только номинальность. Аналитики Института изучения войны убеждены, что военными группировками россии в Украине руководит непосредственно президент владимир путин.
- Вместо "побед" у россиян на фронте одни проблемы и поражения. Их наступление остановилось, а министр обороны сергей шойгу стал посмешищем. По данным разведки Великобритании, шойгу вообще уже ничем не командует.
- В то же время между российскими генералами сергеем шойгу и виктором золотовым разгорелась война за статус любимца путина. В частности, об этом свидетельствуют несколько фактов.
- Кроме того, приспешник путина рамзан кадыров заявил о возможной отставке в видеообращении, которое 4 сентября опубликовал в своих соцсетях.
- В кремле сразу же отреагировали на такое обращение кадырова. Так, глава пресс-службы президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что пока кадыров не уходит в отставку и продолжает руководить чеченской республикой.
- Впоследствии приспешник путина изменил взгляды и планы на будущее и записал новое видеообращение. Теперь он убеждал, что не уйдет просто так с должности, потому что "народ ему доверил" руководство Чечней. Свою работу кадыров назвал "святым долгом".
- Кроме того, глава чечни заявил, что минобороны россии допустило ошибки во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
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