Тысячи бойцов, самовольно покинувших воинские части, являются отражением реального состояния российской армии. Об этом 24 Каналу рассказал полковник британской армии в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что российская армия всегда отличалась жестокостью.

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Какие 2 главные проблемы в оккупационном войске

Ранее в России опустошали тюрьмы, чтобы отправить заключенных на передовую. Они шли охотно, ведь им обещали помилование. Теперь заключенным не предлагают ничего, лишь приказывают воевать до конца.

То, что так много военных идет в СЗЧ, объясняется двумя главными причинами: отсутствием подготовки и отсутствием лидерства,

– отметил Гемиш де Бреттон-Гордон.

С точки зрения подготовки, люди, перед отправкой на фронт проходят минимум обучения: неделю или две – не более. Значительная часть из них даже не умеет чистить собственное оружие. После несколько дней стрельбы, ствол засоряется и перестает работать. Если ты не умеешь чистить оружие, оно просто становится ненужным.

Во-вторых, руководство в российской армии всегда было жестоким. Там царит культура издевательства, при которой человеческая жизнь перестает что-то значить. С такой философией армия долго не просуществует.

В британской армии офицеры идут впереди, а за ним идут солдаты. В российской – все наоборот: офицеры и сержанты остаются позади, а тех, кто стоит на месте или убегает, расстреливают,

– добавил полковник британской армии в отставке.

20 тысяч дезертиров – это лишь верхушка айсберга. Очевидно, многих убили еще до того, как они смогли бы убежать. Такая жестокость порождает коррупцию, потому что офицеры фактически эксплуатируют солдат, как рабов. Тогда как солдаты распродают все, от снарядов до продуктов, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Можно было бы подумать, что после миллиона потерь, россияне выйдут на улицы Москвы или Санкт-Петербурга с требованием остановить войну. Но сейчас в России на солдат все чаще смотрят как на наемников. Они, по российским меркам, зарабатывают очень много, тогда как у значительного количества россиян едва хватает денег на еду.

Подытоживая, массовое дезертирство свидетельствует о системной проблеме и провале всей структуры российской армии. А сейчас, когда украинские силы начали уничтожать стратегические цели, становится очевидно, что российская армия находится в крайне унылом состоянии,

– подытожил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Но Путину безразлично на это. Он готов и дальше бросать людей в "мясорубку", чтобы продолжать войну. Это уже не просто трагедия, это преступления против человечности, за которые он должен быть наказан.

Есть доказательства каннибализма в российской армии

Из перехваченного разговора стало известно об очередном доказательстве каннибализма в оккупационном войске. Известно, что российский солдат получил 25 лет заключения за это преступление. Другие детали остаются неизвестными, но сам факт свидетельствует о состоянии российской армии. Им приходится набирать и такие кадры.

Я сам проходил службу 35 лет на очень разных фронтах по всему миру, и точно знаю, что для того, чтобы вести бой, вести людей за собой, нужен твердый моральный стержень. Если в твоей армии есть бандиты, убийцы и даже каннибалы, это прямая дорога к распаду,

– подчеркнул Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Хотелось бы верить, что люди по всей России начали понимать, что делается от их имени. Что они восстанут и попытаются положить конец этой ужасной войне, но пока это вызывает немало сомнений.

Заметим, в России решили не обнародовать данные о рождаемости и смертности. Эта информация теперь тайная, ее можно узнать только в ответ на запрос. Об этом сообщил демограф Алексей Ракша, которого россияне сразу признали "иностранным агентом".